Jetzt geht‘s los! Nach Monaten der intensiven Vorbereitung startet das Projekt „Kunst im Gartensommer“ am Sonnabend in Schönhausen.

Bis zum Abend hin Sonnabend, 1. Juni, 14 Uhr: Zur Eröffnungsveranstaltung sind Besucher im Bismarck-Park in Schönhausen willkommen. Die Begrüßung übernehmen Dr. Andrea Hopp, Leiterin der Otto-von Bismarck-Stiftung Schönhausen, Wolfgang Gehrke, Vorsitzender des Verbandsgemeinderates Elbe-Havel-Land, Bernd Poloski, Bürgermeister Havelberg und Projektträger Kunst im Gartensommer, Klaus Rehda, Staatssekretär im Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Entwicklung, Dr. Christoph von Katte, Vorsitzender der Gartenakademie Sachsen-Anhalt. Im Park wird die Kunst-für-Demokratie-Ausstellung „(Ge)Schichten des Parks von Museumspädagogin Katja Gosdeck eröffnet. Das Gitarrenduo „Million Miles“ sorgt für Musik. Eine Modenschau zeigt Gräserdesign von Anne Facius unter dem Motto „Mode aus Gräsern“. Übergabe der Plaketten „Schaugärten der Gartenakademie Sachsen-Anhalt“ an zertifizierte Gärten. 16 Uhr im Vortragsraum der Touristinformation: Zum Internationalen Tag des Kindes wird zum Kinderkunstforum eingeladen. Die Bildergeschichtenausstellung „Drei Freunde“ wird eröffnet, es gibt eine Lesung und die Ergebnisse des Kunstworkshops werden vorgestellt. 18 Uhr in der Kirche: Kino in der Kirche mit den Filmen „Der geheime Garten“, Regie Agniezka Holland, USA/GB 1993, und „Die Gärtnerin von Versailles“, Regie Alan Rickman, GB, 2014. 22 Uhr Treff an der Kirche: Spannende Taschenlampenführung durch das Bismarck-Museum.

Elb-Havel-Winkel l „Kunst für Demokratie“ heißt es am Sonnabend, 1. Juni, im Schönhauser Park. Die Bismarck-Stiftung hat die zehnte Auflage dieser Reihe dieses Mal auf den Juni verlegt und beteiligt sich damit am neuen Projekt „Kunst im Gartensommer“. Dazu sind Besucher ab 14 Uhr im Gartenträume-Park willkommen. Auch das Bismarck-Museum und die Kirche sind Kulissen. Bis Mitternacht erwartet kleine und große Besucher ein spannendes Programm.

„Wir freuen uns, in dieser Reihe mitzumachen und diesen historischen Lernort einem noch größeren Publikum bekannt zu machen“, sagt Dr. Andrea Hopp, Leiterin der Otto-von Bismarck-Stiftung Schönhausen, am Mittwoch. Vor dem Bismarck-Museum stehen neue Gartensommer-Stühle. Insgesamt hundert davon hat die Gartenakademie Sachsen-Anhalt angeschafft, berichtet Vorstandsmitglied Christa Ringkamp. Nicht nur für „Kunst im Gartensommer“, sondern insgesamt für die Garten­aktionen im Land, zu denen auch die Schaugärten gehören.

Zehn Jahre gibt es Kunst für Demokratie bereits in Schönhausen. „Wir machen Bildung für Demokratie und wir gestalten was. Aufmerksamkeit und Nachhaltigkeit sind auch Dinge, die im Garten eine Rolle spielen. Die beherzen wir auch bei unserem Projekt. Wir schauen in die Vergangenheit und gestalten die Zukunft. Kunst für Demokratie ist seit zehn Jahren ein Gartenprojekt“, so Andrea Hopp.

Bilder Einladend waren die neuen Gartenstühle vor dem Bismarck-Museum aufgebaut. Björn Gäde, Christa Ringkamp, Christoph von Katte, Jenny Freier und Andrea...



Zur Eröffnung von „Kunst im Gartensommer“ am Sonnabend wird die Ausstellung „(Ge)Schichten im Park“ eröffnet, mit der es in die verschiedenen Zeitphasen des Areals geht und zugleich ein Querschnitt aus den zehn Jahren „Kunst für Demokratie“ präsentiert wird. Mit der dazu stattfindenden Modenschau mit Gräserkunst wird das Thema Nachhaltigkeit aufgegriffen. In Bezug auf Klimaschutz wird es bei der Gestaltung des Parks auch um die Frage von Pflanzen gehen, die mit verändertem Klima klarkommen.

Der Elb-Havel-Winkel wächst weiter zusammen

Anlässlich der Eröffnung von „Kunst im Gartensommer“ werden am Sonnabend auch Schaugärten mit der Plakette „Natur im Garten“ ausgezeichnet. Über 20 zertifizierte Gärten gibt es inzwischen in Sachsen-Anhalt, aus gut zehn sind Vertreter mit dabei. Christa Ringkamp nennt zum Beispiel den Mönchgarten in Havelberg und die Havelhöfe in Garz.

Kunst im Gartensommer ist ein Baustein des Koopertationsprojektes von Leader-Aktionsgruppen zum Thema „Natur im Garten. Vielfalt im Garten. Gärten in Sachsen-Anhalt“. Havelberg ist dafür der Projektträger. „Für unsere Region ist das eine große Sache. 30 Veranstaltungen finden im Juni im Elb-Havel-Winkel statt. Die Grundlage dafür bildet die Buga 2015. Wir setzen die Idee fort und bieten hundert Kilometer westlich von Berlin mit diesem Projekt auch geistige Nahrung. Wir präsentieren unsere Schätze einem anspruchsvollen Publikum“, sagt Dr. Christoph von Katte, Vorsitzender der Gartenakademie Sachsen-Anhalt. „Ich staune, wie viele Menschen, darunter auch etliche Künstler, in die Region gezogen sind. Sie entdecken die Infrastruktur, die durch die Buga besser geworden ist“, nimmt er Bezug auf die Bahnanbindung von Glöwen nach Berlin und dem am Bahnhof zur Buga neu entstandenen Parkplatz.

Mit den vielfältigen Angeboten von Kunst in Gärten und anderen Kulissen wird der Elb-Havel-Winkel bekannter gemacht und Besucher angelockt. Das Ziel ist es, das Projekt im nächsten Jahr fortzusetzen. „Das gibt uns die Möglichkeit, noch weiter zusammenzuwachsen, das Projekt bündelt Ressourcen, die wir in der Region haben“, schätzt Jenny Freier, Tourismusmanagerin im Elbe-Havel-Land, ein. Leader-Manager Björn Gäde gebt die Netzwerkfunktion hervor und freut sich, dass viele Leaderprojekte einbezogen sind. „Ein toller Effekt, der mit EU-Mitteln erzielt wird.“

Zugleich steht „Kunst im Gartensommer“ im Kontext mit nationalen und internationalen Aktivitäten. Der Juni wurde gewählt, weil da auch „Rendezvous im Garten“ stattfindet – das Gartenfest hat seinen Ursprung in Frankreich. Eine Verbindung in dieses Land gibt es bereits an diesem Sonntag, wenn beim Konzert in der Schönhauser Kirche zwei Musiker aus Frankreich zu Gast sind. Die Abschlussveranstaltung von „Kunst im Gartensommer“ am 29. Juni in Havelberg steht unter dem Motto „Franko.Folie! bittet zu Tisch“.