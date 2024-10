Havelberg. - Ruth Steinert ist bei vielen bekannt in Havelberg. Deshalb ist die Zahl der Gratulanten auch recht groß am Freitag, als sie ihren 90. Geburtstag feiert. Dabei lebt sie noch gar nicht so lange in der Stadt. Doch sie engagiert sich etwa für die Gesundheitsversorgung. Es gibt kaum eine Demo des Vereins „Pro Krankenhaus“, die sie verpasst hat. „Es ist wichtig, der Gesundheitsministerin auf die Füße zu treten und sie daran zu erinnern, was sie uns versprochen hat“, nennt sie ihre Motivation, auch beim jüngsten Demo-Marathon in Magdeburg wieder mit dabei gewesen zu sein.

