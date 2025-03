Die zu Havelberg gehörende Feuerwehr Kuhlhausen hat sich in den vergangenen zwei Jahren zu einer einsatzkräftigen Truppe entwickelt.

Abwärtstrend in Feuerwehr im Kreis Stendal erfolgreich gestoppt

In Kuhlhausen wurde Wehrleiter Marcel Göhler zum Oberlöschmeister befördert. Stadtwehrleiter Marvin Schmidt (links) und der stellvertretende Kuhlhausener Wehrleiter Andy Lange tauschten die Schulterstücken aus.

Kuhlhausen. - Das Interesse an der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kuhlhausen war so groß, dass der Platz im Versammlungsraum nicht ausreichte und die Sitzung im örtlichen Gerätehaus abgehalten wurde. Ortswehrleiter Marcel Göhler hielt seit seiner Amtseinführung im August 2023 den zweiten Rechenschaftsbericht. Mit diesem machte er deutlich, welchen Aufschwung die Feuerwehr in den vergangenen zwei Jahren verzeichnen konnte.