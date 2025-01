Pfannkuchenpokale gibt es auch in diesem Jahr wieder in Sandau. Unter anderem für die größte Familie.

Sandau. - Am 6. Januar fällt in Sandau der Startschuss für den 34. Riesenpfannkuchenlauf. Läufer und Wanderer sind am Dreikönigstag zu 14 Uhr an der Sporthalle im Stadtpark willkommen. Im Ziel gibt es eine süße Belohnung und Medaillen für Jedermann.