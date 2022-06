Internetpetition Aufregung umsonst: See bei Hohengöhren wird nicht gesperrt

Eine Absperrung verwehrt die Durchfahrt zum Gewerbegebiet in Hohengöhren. Am Verkehrsschild, was die Durchfahrt verbietet, prangt der Zusatz „Bundeswehr frei“. Dagegen regt sich Widerstand. Dieser ist aber unbegründet.