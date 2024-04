Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schollene. - Sirenenalarm gab es in Schollene am Sonnabend. Wie bei einem Feuerwehreinsatz üblich, wurde so die Jugendwehr zu einem Brand beordert. Es handelte sich um eine Vorführung, was bei einem Gruppenlöscheinsatz passiert. Gäste beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Schollene konnten sehen, dass die Ausbildung im Nachwuchsbereich Früchte trägt.