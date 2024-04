Der Inhaber der Baumschule in Wulkau ist mit seiner Firma von Berlin in das Dorf an der Bundesstraße 107 gezogen. Vom Landkreis Stendal aus liefert er nach Europa.

Przemyslaw Mencel hat in Wulkau an der Bundestraße 107 seine Baumschule für Thujen und Heckenpflanzen aufgebaut.

Wulkau. - Im kleinen Ort Wulkau an der Bundesstraße 107 wachsen seit einiger Zeit Heckenpflanzen und Bäume, die eines Tages mit ihrer Größe faszinieren werden. Schon jetzt staunen Leute über die Vielfalt, die es bei Przemyslaw Mencel gibt. Er ist Gärtner und scheint nicht nur einen grünen Daumen zu haben, sondern gleich zwei. Pflanzen ziehen, dazu sein Wissen, zu sehen, was sie brauchen, damit es ihnen gut geht, da ist er in seinem Element – am liebsten spricht er über Lebensbäume. Er setzt nicht nur auf den Handel vor Ort. Der Gärtner hat sich seit Jahren im Internet als Thuja-Spezialist etabliert.