Bei Haushaltsauflösungen und mit Ankäufen bekommt Toni Henschel interessante Dinge, die er in seiner „Trödelhalle“ in Wulkau an der B107 im Kreis Stendal anbietet.

Wulkau. - Menschen mit Lust auf Flohmarkt können zukünftig das ganze Jahr über in der „Trödelhalle“ in dem kleinen Dorf namens Wulkau im Kreis Stendal stöbern. Toni Henschel hat an der B107 ein Ladengeschäft für richtig Altes und gutes Gebrauchtes eingerichtet. Gleich neben der vielbefahrenen Straße sieht man die Fassade einer Lagerhalle. Hier gibt es jetzt bei Wind und Wetter Flohmarktatmosphäre, aber alles drinnen und trocken. Bis zur ganz großen Ladenfläche sind noch ein paar Hände voll Arbeit nötig, aber viel hat sich in der ehemaligen Lagerhalle am Ortseingang von Wulkau getan.