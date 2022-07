Beim Bauhof in Havelberg steht alles bereit

Der Einsatz im Winterdienst in der Hansestadt Havelberg ist laut Prioritätenliste komplett durchgeplant. Einsatzkräfte und -fahrzeuge stehen in den Startlöchern.

Ralf Westphal, Dirk Brecht und Hagen Walther (von links) gehören zu den Einsatzkräften des Bauhofes für den Winterdienst. Noch so gut wie neu ist der dafür angeschaffte Traktor vom Typ Iseki, an dem hier bereits ein Schiebeschild angebracht worden ist.

Havelberg - Zweimal in den vergangenen Tagen musste schon ausgerückt werden, um Gefahrenquellen zu beseitigen. Hauptsächlich an Brücken in Havelberg.