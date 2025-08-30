Kulturstiftung hat investiert Beliebtes Fotomotiv in Havelberg ist fast wieder perfekt
Der Kran am Dom in Havelberg ist nach der Dachsanierung abgebaut. Nur noch das Gerüst muss weg. Welche Arbeiten sind noch nötig?
Aktualisiert: 30.08.2025, 08:25
Havelberg. - Die aufwendigen Dachsanierungsarbeiten am Südflügel des Havelberger Domes, beauftragt von der Kulturtiftung Sachsen-Anhalt, sind abgeschlossen. Die 40 Meter lange Dachfläche – sie ist 1.277 Quadratmeter groß – erstrahlt nun im neuen Glanz und verleiht dem historischen Bauwerk einen würdigen Anblick.