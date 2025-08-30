weather wolkig
  4. Kulturstiftung hat investiert: Beliebtes Fotomotiv in Havelberg ist fast wieder perfekt

Der Kran am Dom in Havelberg ist nach der Dachsanierung abgebaut. Nur noch das Gerüst muss weg. Welche Arbeiten sind noch nötig?

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 30.08.2025, 08:25
Nach Abschluss der Dacharbeiten am Dom in Havelberg bietet sich wieder ein tolles Fotomotiv für Einheimische und Touristen. Der Kran ist abgebaut, die Rüstung verschwindet demnächst. „Wir sind begeistert von all den schönen Sehenswürdigkeiten, die es hier gibt,“ sagten diese Urlauber.
Havelberg. - Die aufwendigen Dachsanierungsarbeiten am Südflügel des Havelberger Domes, beauftragt von der Kulturtiftung Sachsen-Anhalt, sind abgeschlossen. Die 40 Meter lange Dachfläche – sie ist 1.277 Quadratmeter groß – erstrahlt nun im neuen Glanz und verleiht dem historischen Bauwerk einen würdigen Anblick.