Nach Abschluss der Dacharbeiten am Dom in Havelberg bietet sich wieder ein tolles Fotomotiv für Einheimische und Touristen. Der Kran ist abgebaut, die Rüstung verschwindet demnächst. „Wir sind begeistert von all den schönen Sehenswürdigkeiten, die es hier gibt,“ sagten diese Urlauber.

Wolfgang Masur