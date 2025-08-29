Großfamilien sind in Deutschland inzwischen eher selten geworden. In der Börde gibt es aber tatsächlich eine. Mit der Geburt der Ururenkelin werden Familienfeiern zur Großveranstaltung.

Ururoma Leonore Ohm aus Eggenstedt hält die kleine Zoey Charlotte Pape im Arm. Das Baby stellt die fünfte Generation der Eggenstedter Großfamilie dar. Ebenso freuen sich Oma Claudia Pape (links), Vater Julian Pape und Uroma Kerstin Walter über den Nachwuchs.

Eggenstedt - Die Geburt der kleinen Zoey Charlotte Pape hat nicht nur die Eltern Julian Pape und Samantha Behrens stolz gemacht. Die Ururoma ist ganz besonders glücklich, dass sie diesen besonderen Augenblick erleben durfte. Wie ist das Leben eigentlich so in einer Großfamilie und wieviele Verwandte gehören überhaupt dazu?