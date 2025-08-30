Millioneninvestition statt Kita: Der Magdeburger Stadtrat hat entschieden, ein Grundstück in Innenstadtlage an die Wobau zu verkaufen. Das bedeutet das Aus für eine Kita.

Kita muss weichen: Weg frei für Millionenprojekt in Magdeburgs Innenstadt

Das Logenhaus an der Weitlingstraße in Magdeburg ist eingerüstet. Dieses Objekt ist Teil einer geplanten Großinvestition, die auch das Grundstück einer Kita beinhaltet.

Magdeburg. - Nun also doch. Nachdem der Verkauf im ersten Anlauf Mitte Juni im Finanzausschuss gescheitert war, hat der Stadtrat nun doch entschieden, ein Grundstück in der Innenstadt, auf dem aktuell die Kita Abenteuerland steht, an die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) zu verkaufen. Damit ist der Weg frei für eine Millioneninvestition.