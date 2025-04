Weltmeisterschaften in Karate

Auf Keven und Lisa Winkelmann vom Shotokan-Karatverein in Havelberg wartet in wenigen Tagen ein besonderer Höhepunkt.

Havelberg. - Lisa und Keven Winkelmann vom Havelberger Shotokan-Karateverein fahren nach Berlin. In der deutschen Hauptstadt finden vom 11. bis 13. April die Weltmeisterschaften in der Sportart Karate in allen Altersklassen statt. Die beiden Winkelmann-Geschwister aus Kuhlhausen haben sich dafür qualifiziert und streiten mit ihrer jeweiligen Gegnerschaft um beste Ergebnisse.