  4. Jahresabschluss beim SV 90 Havelberg: Beste Leichtathletin aus Havelberg trainiert nun beim SCM

Der SV 90 Havelberg hat Rania Heidel nach Magdeburg verabschiedet. Der Verein hat bereits mehr als 20 Nachwuchstalenten den Weg ans Sportgymnasium geebnet.

Von Wolfgang Masur 17.12.2025, 19:16
Zum Jahresabschluss der Abteilung Leichtathletik des SV 90 Havelberg gab es ein Erinnerungsfoto mit allen Sportlerinnen, Sportlern und dem Trainerteam. Sie blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Trainingsbeginn im neuen Jahr ist am 8. Januar.
Foto: Wolfgang Masur

Havelberg. - Laufen, Springen und andere Disziplinen spielten am letzten Trainingstag der Leichtathleten des SV 90 Havelberg keine Rolle. Sie waren zum traditionellen Weihnachtsfest in die Eichenwald-Sporthalle eingeladen. Zeiten, Weiten und Höhen standen dann aber doch im Mittelpunkt.