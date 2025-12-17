Jahresabschluss beim SV 90 Havelberg Beste Leichtathletin aus Havelberg trainiert nun beim SCM
Der SV 90 Havelberg hat Rania Heidel nach Magdeburg verabschiedet. Der Verein hat bereits mehr als 20 Nachwuchstalenten den Weg ans Sportgymnasium geebnet.
17.12.2025, 19:16
Havelberg. - Laufen, Springen und andere Disziplinen spielten am letzten Trainingstag der Leichtathleten des SV 90 Havelberg keine Rolle. Sie waren zum traditionellen Weihnachtsfest in die Eichenwald-Sporthalle eingeladen. Zeiten, Weiten und Höhen standen dann aber doch im Mittelpunkt.