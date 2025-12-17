Zum Jahresabschluss der Abteilung Leichtathletik des SV 90 Havelberg gab es ein Erinnerungsfoto mit allen Sportlerinnen, Sportlern und dem Trainerteam. Sie blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Trainingsbeginn im neuen Jahr ist am 8. Januar.

Foto: Wolfgang Masur