Generalprobe gelungen: Das Mühlentheater Osterburg bringt die ersten beiden von acht Vorstellungen auf die Bühne. Dieses Jahr werden in Düsedau Millionäre gesucht.

Von Karina Hoppe 04.10.2025, 13:00
Gruppenfoto des Mühlentheaters Osterburg vor der Generalprobe im Düsedauer Saal: Joachim Fricke (stehend von links), Monika Knappe, Rosita Schwanke, Uwe Perlitz, Dustin Köppe, Marion Cajus, Andrea Lange, Renate Kleszcz (sitzend von links), Heike Peyer, Anja Lucke, Angelika Loleit und Uwe Wienroth. Foto: Karina Hoppe

Düsedau. - Nüscht können ’se, aber Millionäre wollen sie sich angeln. Butler James (Joachim Fricke) hat noch einiges zu tun, vor allem um Mona, gespielt von Anja Lucke, Maggy (Angelika Loleit) und Tütü, im wahren Leben Heike Peyer, reif für die vornehme Gesellschaft zu machen.