Alle Vorstellungen ausverkauft Millionäre in Düsedau gesucht - Mühlentheater Osterburg startet in seine Spielsaison
Generalprobe gelungen: Das Mühlentheater Osterburg bringt die ersten beiden von acht Vorstellungen auf die Bühne. Dieses Jahr werden in Düsedau Millionäre gesucht.
04.10.2025, 13:00
Düsedau. - Nüscht können ’se, aber Millionäre wollen sie sich angeln. Butler James (Joachim Fricke) hat noch einiges zu tun, vor allem um Mona, gespielt von Anja Lucke, Maggy (Angelika Loleit) und Tütü, im wahren Leben Heike Peyer, reif für die vornehme Gesellschaft zu machen.