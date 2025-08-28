Am Bilderbuchcafé auf der Altstadtinsel in Havelberg öffnet ein Laden mit einem maßgeschneiderten Konzept. Wie einfach Kunden einkaufen können und was es gibt.

Mit Video: Ladeneröffnung: „Späti“ macht in Havelberg auf

Inhaberin Kerstin Maslow (links) und Mitarbeiterin Johanna Billhardt schaffen in Havelberg auf der Altstadtinsel mit dem „Späti“ eine neue Einkaufsmöglichkeit.

Havelberg. - Der „BBC-Späti“ feiert in Havelberg Premiere. Das ist der Laden neben dem Bilderbuchcafé (BBC) am Markt, direkt neben dem Rathaus. „Späti“ steht für ein innovatives Verkaufskonzept. „Wir bieten Regionales aus dem Regal, ohne Personal und kein Automat“, so Inhaberin Kerstin Maslow. Warum das ein wegweisendes Konzept für Läden in Stadt und Land nicht nur im Kreis Stendal ist.