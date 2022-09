Besucherandrang bei Kleiderbörse in Klietz

So voll war es noch nie: Nur wenige Minuten nach dem Einlass sind Massen an Besuchern auf der Suche nach Kleidung und Spielzeug für ihren Nachwuchs.

Klietz - Es ist Sonnabend, kurz nach acht Uhr. Die Parkplätze vor der Turnhalle in Klietz sind bereits gut gefüllt. Die Kleiderbörse wird in wenigen Minuten ihre Tore öffnen. Die Menschen bringen sich bereits in Stellung, die Regale zu leeren. Dann der Startschuss, die Börse ist eröffnet. Eilig stürmen Besuchermassen in die Turnhalle, auf der Suche nach Schnäppchen.