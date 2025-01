Kunst und Kultur gehören zum Bilderbuchcafé in Havelberg dazu. Die BBC-Mädels suchen Akteure für Buchlesungen, Theater und Musik in ihrem Gastraum.

Havelberg. - Wie der Name es schon sagt, bietet das Bilderbuchcafé in Havelberg nicht nur Platz für gemütliche Kaffeerunden. Von Anfang an gehört es zum Konzept von Inhaberin Kerstin Maslow, Platz für Kunst und Kultur zu bieten. Live-Auftritte sind in Corona-Zeiten eingeschlafen und noch nicht wieder vollständig zum Leben erwacht. Deshalb ruft sie gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen im BBC Kleinkünstler auf, sich auf die Bühne des Bilderbuchcafés zu trauen.