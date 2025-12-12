Bei seinem Besuch im Diesterweg-Gymnasium Havelberg erfährt Minister Jan Riedel von Alleinstellungsmerkmalen und bekommt eine Probe des neuen Orchesters zu hören.

Bildungsminister erfährt in Havelberg, was Schule auf dem Land kann

Bildungsminister Jan Riedel schaute bei seinem Besuch im Gymnasium Havelberg in die Aula, wo das neu gegründete Schulorchester mit Lehrerin Stefanie Schulze gerade probte.

Havelberg. - Vor gut einem Jahr bereiteten Lehrermangel und der damit verbundene Unterrichtsausfall am Gymnasium in Havelberg große Sorge. Die Situation hat sich entspannt. Auch dank einer Kooperation zwischen der Hansestadt und der Schule. Davon erfuhr Bildungsminister Jan Riedel (CDU) am Donnerstag bei seinem Besuch vor Ort. Schulleiter Ronald Müller und der Schulfachliche Koordinator Tobias Burggraf hatten noch mehr zu berichten, wie der Schulstandort gesichert werden kann.