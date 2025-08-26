weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Havelberg
    4. >

  4. Gastronomie im Kreis Stendal: Bistro „Istanbul“ in Havelberg in neuem Antlitz

Gastronomie im Kreis Stendal Bistro „Istanbul“ in Havelberg in neuem Antlitz

Wirtsfamilie hat die Zeit des Straßenbaus auf der B107 in Havelberg zum Renovieren genutzt. Welche Veränderungen die Gäste in der Uferstraße erwarten.

Von Wolfgang Masur Aktualisiert: 26.08.2025, 18:59
Auf dieser Seite des Bistros „Istanbul“ in Havelberg stand der Verkaufs- und Zubereitungstresen, zeigt Kocaoglu Güli. Jetzt sind dort Tische und Sitzplätze angeordnet.
Auf dieser Seite des Bistros „Istanbul“ in Havelberg stand der Verkaufs- und Zubereitungstresen, zeigt Kocaoglu Güli. Jetzt sind dort Tische und Sitzplätze angeordnet. Wolfgang Masur

Havelberg. - Das Bistro „Istanbul“ ist wegen der Straßensanierung auf der B107 in Havelberg im Frühjahr hoch in die Oberstadt gezogen. Döner, Pizza und anderes mehr gibt es seitdem in der Semmelweisstraße. Nun steht die Wiedereröffnung an gewohnter Stelle in der Uferstraße kurz bevor.