Wirtsfamilie hat die Zeit des Straßenbaus auf der B107 in Havelberg zum Renovieren genutzt. Welche Veränderungen die Gäste in der Uferstraße erwarten.

Auf dieser Seite des Bistros „Istanbul“ in Havelberg stand der Verkaufs- und Zubereitungstresen, zeigt Kocaoglu Güli. Jetzt sind dort Tische und Sitzplätze angeordnet.

Havelberg. - Das Bistro „Istanbul“ ist wegen der Straßensanierung auf der B107 in Havelberg im Frühjahr hoch in die Oberstadt gezogen. Döner, Pizza und anderes mehr gibt es seitdem in der Semmelweisstraße. Nun steht die Wiedereröffnung an gewohnter Stelle in der Uferstraße kurz bevor.