Gastronomie im Kreis Stendal Bistro „Istanbul“ in Havelberg in neuem Antlitz
Wirtsfamilie hat die Zeit des Straßenbaus auf der B107 in Havelberg zum Renovieren genutzt. Welche Veränderungen die Gäste in der Uferstraße erwarten.
Aktualisiert: 26.08.2025, 18:59
Havelberg. - Das Bistro „Istanbul“ ist wegen der Straßensanierung auf der B107 in Havelberg im Frühjahr hoch in die Oberstadt gezogen. Döner, Pizza und anderes mehr gibt es seitdem in der Semmelweisstraße. Nun steht die Wiedereröffnung an gewohnter Stelle in der Uferstraße kurz bevor.