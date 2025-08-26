weather wolkig
Crowdung gestartet Jeder Euro zählt: Altmärkerin will Reittherapie für Kinder mit ADHS anbieten und braucht Spenden

Dank ihrer Pferde hat Annemarie Böhm aus Bertkow (Kreis Stendal) einen Burnout überwunden. Nun sattelt die gelernte Erziehering um. Doch ihr Traum von der Reittherapie gerät ins Wanken, als ihr Vermieter eine unerwartete Kaution verlangt.

Von Victoria Barnack 26.08.2025, 19:18
Reitpädagogin Annemarie Böhm (rechts) aus Bertkow mit ihrer Nichte Lotta Nickel. Foto: Victoria Barnack

Bertkow. - Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, heißt es. Der Spruch ist wie gemacht für Annemarie Böhm aus Bertkow. Denn der 36-Jährigen haben ihre Pferde dabei geholfen, einen schweren Burnout zu überstehen. Nach ihrer Heilung sattelt die gelernte Erzieherin um und will als Reitpädagogin und -therapeutin arbeiten. Doch als der Vermieter ihres Reiterhofs plötzlich eine Kaution verlangt, gerät ihr Traum ins Wanken.