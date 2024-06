Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Havelberg. - Die Warteschlangen an den Baustellenampeln in der Uferstraße und an der Sandauer Brücke in Havelberg sind oftmals lang und länger. Für Einsatzfahrzeuge, die schnell zu Notfällen eilen müssen, ist es schier unmöglich, die Strecke bestmöglich zu passieren. Vor allem in einem Stau, an dem es kein Vorbeikommen gibt.