Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Polizei am Montag nahe Wulkau 341 Fahrzeuge gemessen.

Wulkau (vs) l Im Kreuzungsbereich der B 107 nach Wulkau hat die Polizei am Montag in der Zeit von 6.30 bis 11 Uhr das Tempo von 341 Fahrzeugen gemessen, davon 52 Lkw. In dem Tempo-50-Bereich wurden 26 Überschreitungen festgestellt.

16 Fahrer erwartet ein Bußgeld, fünf ein Fahrverbot. Der schnellste Pkw wurde mit 116 km/h gemessen, der schnellste Lkw mit 68 km/h, informiert die Polizei.