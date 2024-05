Die kleine Bibliothek in Wust hat Kinder aus der Kita überrascht. Möglich machte dies die Stiftung Lesen, die zehn Gründe zur Bedeutung des Vorlesens nennt.

Zum Tag des Buches erhielten die Kinder aus der Kita Wust in der Bibliothek Bücher geschenkt. Hier sind die Jüngsten aus dem Kindergarten mit Erzieherin Kirsten Lucke (links) und Praktikantin Daisy Glinka (rechts) sowie Inge Ratzmann zu sehen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wust. - Lesen ist wichtig. Vorlesen auch. Deshalb sorgen Sigrid Reumann und Inge Ratzmann ehrenamtlich in der Bibliothek in Wust dafür, dass Kinder mit Lesestoff versorgt werden. Zum Tag des Buches hatten die beiden Pädagoginnen im Ruhestand an die Jüngsten aus dem Kindergarten gedacht und über die Stiftung Lesen Bücher zum Verschenken bestellt.