Am Morgen des Volkstrauertages hat die Bundeswehr in Havelberg den neuen Ort des Gedenkens eingeweiht. Zudem fanden Kranzniederlegungen im Stadtgebiet statt.

Bundeswehr in Havelberg hat einen neuen Gedenkort in der Kaserne

Am neuen Gedenkort in der Elb-Havel-Kaserne der Bundeswehr in Havelberg hat der Kommandeur des Panzerpionierbataillons 803 Havelberg, Oberstleutnant Ronny Graß (links), am Volkstrauertag einen Kranz niedergelegt.

Havelberg. - Grau und regnerisch zeigt sich der Sonntagmorgen in Havelberg. In der Elb-Havel-Kaserne treten Soldaten vor dem Betreuungsgebäude an. Dort ist in den vergangenen Wochen ein neuer Gedenkort entstanden. Am Volkstrauertag wird er eingeweiht, bevor sich der Ehrenzug auf zum Dom macht, wo die Gedenkveranstaltung von Stadt, Kirche und Bundeswehr mit dem Gottesdienst im Paradiessaal ihren Anfang nimmt.