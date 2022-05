Bürgermeisterwahl in Havelberg: Zweite Kandidatin reicht ihre Unterlagen ein

Sabine Pyritz hier in ihrer Funktion als Vorsitzende des SV 90. Sie bewirbt sich um das Bürgermeisteramt in Havelberg.

Havelberg - Am Mittwoch hat die zweite Kandidatin für die Bürgermeisterwahl in Havelberg ihre Bewerbungsunterlagen im Rathaus abgegeben. Sie will sich am Sonntag, 27. März, dem Votum der rund 5600 Wahlberechtigten stellen. Am Dienstag hatte mit Peter Swiderski der erste Kandidat seine Unterlagen eingereicht.