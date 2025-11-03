Nachdem die Stadt Havelberg wieder Container in den Ortschaften aufgestellt hat, treffen sich Einwohner in Warnau spontan zum Arbeitseinsatz.

Das erste Laub des Herbstes 2025 ist weggefegt

Das Aufstellen des Laubcontainers in Warnau animierte Einwohner der Ortschaft wieder zu einem spontanen Arbeitseinsatz. Daran haben sich auch Kinder des Haveldorfes beteiligt. Sie befreiten gemeinsam mit Leo Sonnenberg die Straßenrinne von jeder Menge Laub.

Warnau. - Die Hansestadt Havelberg hat vorige Woche Laubcontainer in den Ortschaften aufstellen lassen. Das veranlasste die Bürger in Warnau wieder zu einem spontanen Arbeitseinsatz. Dazu aufgerufen hatten der Heimatverein Dorfleben Warnau und der Ortschaftsrat. Dabei gab es auch Kritik.