Einwohner sind aktiv Das erste Laub des Herbstes 2025 ist weggefegt
Nachdem die Stadt Havelberg wieder Container in den Ortschaften aufgestellt hat, treffen sich Einwohner in Warnau spontan zum Arbeitseinsatz.
Aktualisiert: 03.11.2025, 18:11
Warnau. - Die Hansestadt Havelberg hat vorige Woche Laubcontainer in den Ortschaften aufstellen lassen. Das veranlasste die Bürger in Warnau wieder zu einem spontanen Arbeitseinsatz. Dazu aufgerufen hatten der Heimatverein Dorfleben Warnau und der Ortschaftsrat. Dabei gab es auch Kritik.