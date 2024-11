Viele freiwillige Helfer harkten beim Arbeitseinsatz in Warnau das Laub von der großen Fläche des Dorfplatzes ab.

Warnau/vs. - Das Aufstellen der Laubcontainer in den Havelberger Ortschaften zum Entsorgen der Blätter von öffentlichen Flächen hat in Warnau zu einem spontanen Arbeitseinsatz geführt. Der Ortschaftsrat und der Heimatverein Dorfleben riefen die Einwohner zum Laubharken auf dem Dorfplatz auf. Pünktlich 9 Uhr versammelten sich rund 30 freiwillige Helfer mit verschiedensten Arbeitsgeräten am Kirchberg, um diesen von Laub zu befreien.