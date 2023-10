Eine kreative Beschäftigung in den Herbstferien sorgt für Zulauf in der Buchstation des Kulturprojektes Stadtinsel in Havelberg.

Havelberg. - Ferienzeit ist auch Töpferzeit. Zu dieser haben sich am Dienstag 13 kleine und große Leute in der Halle auf dem Hof der Havelberger Buchstation eingefunden. Was deren Leiterin Marlies Linde sehr freute. Am nächsten Ferien-Dienstag, 24. Oktober, möchte sie deshalb noch einmal Töpfern für Klein und Groß ab 10 Uhr anbieten. Ebenso am schulfreien Montag, 30. Oktober.

Am 24. Oktober geht es weiter

Zu den jungen Töpfern zählten am Dienstag auch Anna und deren Freundin Liz aus Schönhausen. „Meine Oma hat uns hergefahren“, erzählte Anna. „Das finden wir großartig.“ Die beiden Freundinnen versuchten mit viel Freude und großem Eifer, Schmetterlinge herzustellen. „Das macht Spaß“, waren sie sich einig. Das finden auch die Geschwister Theo und Elsa aus Havelberg. „Hier kann man kreativ sein und das anfertigen, was man möchte“, sagt Theo freudig. Er hat in den Sommerferien schon einmal das Töpfern in der Buchstation besucht, während Elsa – nach ersten Erfahrungen unter anderem im Havelberger Jugendzentrum – hier zum ersten Mal daran teilnimmt. Sie versuchte sich am Dienstag an einem Eisbären und würde gerne auch am kommenden Dienstag wieder gerne dabei sein, wie sie sagt.

Der Brennofen funktioniert wieder

Theo hat in den Sommerferien bereits Tasse und Schüssel geformt und arbeitet nun an einem runden Namensschild für die Familie. Wobei das mit den Buchstaben anbringen darauf gar nicht so einfach ist. Am liebsten würde er das Ganze auch gleich in den Brennofen geben, doch das muss noch etwas warten. Das Gute: Der Brennofen in der Buchstation funktioniert wieder.