Havelberg. - Klein, aber fein. So präsentiert sich das Domweihfest am Sonnabend in Havelberg. Den vielen Gästen und Akteuren gefällt das wunderschöne Ambiente am Dom, für das die Kirchengemeinde gesorgt hat.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.