Wenn statt zwei nur noch eine Socke aus der Waschmaschine kommt, ist das ärgerlich. Beim Domweihfest in Havelberg zeigt sich, dass es eine Lösung für die Solo-Socke gibt.

Tipp in Havelberg, wenn das Waschmaschinen-Monster Socken frisst

Havelberg. - Das kennt wohl jeder: Paarweise kommen die Socken in die Waschmaschine. Doch nicht jedes Paar kommt vollständig wieder heraus. Was mit den Solo-Socken gemacht werden kann, zeigt Nancy Lewerken beim Domweihfest in Havelberg.