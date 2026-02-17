Die Vorbereitungen für einen Jugendbeirat in Havelberg laufen auf Hochtouren. Aktuell gibt es im Internet eine Umfrage für Jugendliche. Darum geht es.

Havelberg. - Was bewegt die jüngsten Einwohner der Hansestadt Havelberg? Welche Wünsche und Ideen haben sie? Was müsste sich aus ihrer Sicht ändern? Wo könnten sie sich einbringen? Fragen, die Bürgermeister Mathias Bölt (parteilos) seit Beginn seiner Amtszeit vor gut drei Jahren beschäftigen. Deshalb will er einen Jugendbeirat für Havelberg auf den Weg bringen und hat sich Mitstreiter an seine Seite geholt. Die im vorigen Jahr gegründete und beim Sozialausschuss angesiedelte Arbeitsgruppe hat jetzt eine Online-Umfrage gestartet.