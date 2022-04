Die Jugend in Havelberg weiß, wie sich die Stadt entwickeln soll

Hannah und Anna (Mitte) wissen ebenso wie andere junge Leute aus dem Jugendzentrum in Havelberg, was sie für ihre Stadt wollen. Ihre Betreuer im Juze, hier Thomas Will und Dominique Berndt, bestärken sie stets, ihre Meinung zu sagen.

Havelberg - Kinder und Jugendliche aus Havelberg wissen, was sie für ihre Stadt wollen. In einer Ideenwerkstatt trugen sie im Sommer zusammen, was ihnen in den nächsten Jahren wichtig ist. Das hat Bedeutung für das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) und sorgte jetzt für eine Auszeichnung.