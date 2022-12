Die vierte Gutscheinaktion ist der Havelberger Tafel gewidmet

Havelberg - Dreimal schon hat der Verein „Blaue Herzen für Kinderfreundlichkeit“ aus Havelberg mit Restaurantgutschein-Aktionen für Aufsehen gesorgt: für Pflegekräfte, für Mitarbeiterinnen in Arztpraxen und für das Personal in Supermärkten und Discountern der Region. Immer in enger Zusammenarbeit mit Gastwirten und mit der freundlichen Unterstützung von Spendenwilligen.