Marlon schaffte bei seinen drei Versuchen immerhin 16 Kegel. Thomas Kalow notierte die Punkte. Foto: Ingo Freihorst

Arnold Schmuck lag bei Schätzspiel zum Dorffest in Schönfeld am dichtesten an der Lösung.

Ingo Freihorst





Schönfeld l Auf dem zentralen Platz zwischen der Feuerwehr und dem Dorfgemeinschaftshaus hatten sich zum Fest zahlreiche Einwohner eingefunden. Los ging es auch hier mit dem Aufstellen des Maibaumes durch die Kameraden der Feuerwehr, wobei die schwere Technik der Agrargenossenschaft in Form eines Teleskop­laders wieder gute Dienste leistete. Die Feuerwehrleute sorgten im Anschluss auch für das Entfachen des Maifeuers. Das Holz lagerte bereits seit dem Vorjahr auf dem Platz, jetzt konnte es endlich mal entzündet werden. Organisiert hatte das Fest der Dorfverein, welcher auch die Versorgung absicherte. Der Hauptpreis fürs Stammkegeln war eine Übernachtung für zwei Personen in einem Sandauer Ferienhaus. Ferner gab es Blumen, Maibowle, Handtücher oder Spielzeug für die Kinder zu gewinnen. Süßigkeiten fangen Wer von den Kindern mit dem Ball die hölzerne Wurfmaschine traf, durfte im Gegenzug eine Süßigkeit auffangen. Bilder Anfangs erzeugte das Maifeuer noch allerhand Qualm, doch ließ das etwas später nach. Foto: Ingo Freihorst

Immer wieder beliebt ist das in Schönfeld Schätzspiel, was von Norbert Zander angeboten wurde. Diesmal musste der Umfang der Friedenseiche in einem Meter Höhe geschätzt werden. Arnold Schmuck lag der Lösung am nähesten: Es waren 3,21 Meter.

