Prokrastinieren - darüber hatte ich kürzlich an dieser Stelle geschrieben und mich dazu bekannt, das gerne durchaus mal zu machen.

„Ja, aber was denn eigentlich?“, fragte daraufhin eine Leserin am Redaktionstelefon. Sie kenne den Begriff nicht und wolle nicht beim Zeitunglesen ein Wörterbuch neben sich liegen zu haben. Am Ende hätte ich doch von „Aufschieberitis“ geschrieben, das sei doch eine gute deutsche Beschreibung, meinte sie noch.

Das ist ein schönes Beispiel dafür, was wir beim Schreiben von Artikeln beachten müssen: Verständlichkeit. Und zwar für möglichst jeden Leser.

Viele werden sagen, dass sie Prokrastinieren kennen. Aber so lange es andere gibt, die damit nichts anfangen können, ist eine Übersetzung oder Erklärung niemals falsch, sondern im Sinne des Lesers.

Und wenn es geht, sind solche Wörter am besten ganz zu vermeiden. Ein Event oder Kids scheue ich grundsätzlich, einen Laptop würde ich jedoch nicht eindeutschen. Es ist eben manchmal ein schmaler Grat.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende!

Ihr Stefan Harter

Das passiert heute in Magdeburg

Stadtentwicklung: Der Architekt Uwe Thal berichtet heute ab 18 Uhr im Forum Gestaltung, Brandenburger Straße 10, über die Sanierung und den Umbau der beiden Reichseinheitsspeicher im Wissenschaftshafen.

Comedy: Das Comedy-Programm „Cavewoman“ gibt „praktische Tipps zur Haltung und Pflege eines beziehungstauglichen Partners“. Zu erleben ist das heute ab 20 Uhr im Theater Grüne Zitadelle, Breiter Weg 8a.

Kabarett: Unter dem Titel „Klima Ballerina“ präsentiert Anny Hartmann ihr aktuelles Programm in der „Magdeburger Zwickmühle“, Leiterstraße 2a. Los geht es ebenfalls um 20 Uhr.