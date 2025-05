Kommunen, die Anrainer der Havel sind, trafen sich im Jugendklub am See in Kamern zur Saisoneröffnung der Wassertourismus-Intitiative FUN.

Elb-Havel-Winkel. - Der Ort für den offiziellen Auftakt der Wassertourismussaison an der unteren Havel könnte kaum besser gewählt sein: Im Jugendklub am Badestrand in Kamern trafen sich die Vertreter all jener Kommunen, welche sich in der Fun-Initiative zusammengeschlossen haben. Das Kürzel steht für „Flusslandschaft Untere Havelniederung“ – es dreht sich hierbei also alles um den Wassertourismus. Mit im Boot sind auch die Einheitsgemeinde Havelberg und die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land (VG).