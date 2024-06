Aktuell sind über 40 junge Leute aus der Sekundarschule „Am Weinberg“ in Havelberg verabschiedet worden. Alle sind mit einem Abschluss in der Tasche gegangen.

Ein neuer Lebensweg bricht für Jugendliche aus Havelberg an

Havelberg. - Jetzt geht es erst einmal in die Ferien beziehungsweise in den Urlaub nach Gran Canaria. „Das muss ich mir noch gönnen, bevor ab 1. August dann der Arbeitsalltag für mich startet“, macht Felix Wettscherek deutlich. Der Warnauer gehörte zu den über 40 Schülern der Havelberger Sekundarschule „Am Weinberg“, die am Freitag ihre zehnjährige Schulzeit beendeten und aus der Schule verabschiedet wurden.