Im Sportforum am Eichenwald in Havelberg kommen Fußballfreunde am 15. und 16. Juni voll auf ihre Kosten. Für Kinder gibt es Spielangebote. Schüler backen Kuchen.

Havelberg. - Die Europameisterschaft beginnt am kommenden Freitag, einen Tag darauf startet dann in Havelberg das große Pokalfinal-Wochenende des Kreisfachverbandes Fußball Altmark-Ost (KFV). Im Sportforum am Eichenwald stehen sich am 15. und 16. Juni alle Pokalfinalisten des Spieljahres von den F-Junioren bis hin zu den Herren gegenüber. Am Sonnabend sind es die Herren im Kleinen und im Großen Finale und am Sonntag dann die Nachwuchsvertretungen.