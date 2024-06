Dem Sommerfest in der Urlaubsanlage in Schönfeld bei Havelberg wird seit dem vergangenen Jahr wieder neues Leben eingehaucht.

Ein „Zug“ hält in der Bungalowsiedlung Schönfeld

Wer in Schönfeld am Glücksrad drehte, konnte verschiedene kleine Preise gewinnen.

Schönfeld. - Sommerfest am Sonnabend in der Schönfelder Bungalowsiedlung. Zum zweiten Mal nach dem Vorjahr findet es als gemeinsame Veranstaltung der Inhaber des Restaurants „Zur flotten Lotte“ und des Schönfelder Bungalowvereins statt. „Es ist eine Aufgabenteilung, die jedem der beiden Organisatoren etwas Arbeit abnimmt“, freut sich der Gastwirt Chris Freitag. „Der Bungalowverein organisiert alles, was zur Bespaßung gehört, sowohl für Kinder und Erwachsene. Und wir übernehmen die gesamte Verpflegung mit Gegrilltem, Kaffee, Kuchen und Brötchen sowie erfrischenden Getränken aller Art“, machte er deutlich.