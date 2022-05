Eine besondere Reise führt von Havelberg nach Rathenow

Viele, viele Stunden stand für Christine Kowalkowski nur das Zeichnen im Vordergrund. Für ihr Projekt einer besonderen Reise entlang des Havelradweges sind 26 Motive entstanden, die sie ab 18. Mai in einer Ausstellung in Rathenow zeigt.

Schollene - Der Blutweiderich blüht rosarot, der Blaue Pfeil schwebt über dem Havelberger Dom. Eine Schnirkelschnecke thront auf Pfifferlingen mit Blick auf das Schloss in Mahlitz. Zur Dorfkirche von Schollene gesellen sich ein Distelfalter und eine Silberdistel. Christine Kowalkowski aus Schollene hat über die Wintermonate ein neues Kunstprojekt vollendet. Dafür war auch Corona ein Grund. Außerdem eine Naturforscherin und eine Notiz in der Zeitung.

Christine Kowalkowski zeigt eine große Tafel. „Die besondere Ansichtskarte. Grüße aus dem Havelland“ ist darauf zu lesen. Zu sehen sind kleine Bildnisse. Ortsansichten in schwarz-weiß jeweils gepaart mit Insekten und Pflanzen in zarten Farben. Die Ansichtskarten sind ein Ergebnis ihrer neuesten künstlerischen Arbeit. Es gibt die Bilder auch im größeren Format. Diese sind ab Mittwoch, 18. Mai, im Kulturzentrum Rathenow zu sehen. Dort eröffnet die 79-Jährige um 17 Uhr ihre Ausstellung „Links und rechts entlang des Havelradweges“. Bis zum 10. Juli können Besucher die Werke betrachten. Und sie als Ansichtskarten mit nach Hause nehmen.

Ausstellung im Kulturzentrum Rathenow

Schon länger hatte Christine Kowalkowski die Idee, Insekten und Pflanzen zu malen. Inspiriert wurde sie dazu von der Naturforscherin und Künstlerin Maria Sybilla Merian, die im 17. Jahrhundert lebte und wirkte. Ein Bericht in der Volksstimme, dass Haveldörfer mit Blühstreifen an Feldern etwas für Insekten unternehmen wollen, gab Christine Kowalkowski den Anstoß, den Orten entlang der Havel Pflanzen botanisch zuzuordnen und auch zu schauen, was dort flattert und summt. „Zunächst hatte ich an eine Liebeserklärung an Schollene gedacht und meine Arbeit danach ausgerichtet“, berichtet die Kunst- und Deutschlehrerin im Ruhestand, die ihr Wissen und Können seit bald 20 Jahren in Volkshochschulkursen an Hobbykünstler weitergibt. Dann erweiterte sie ihr Projekt um touristisch interessante Orte aus dem Elb-Havel-Winkel. Im Endeffekt führt die Reise nun auf dem Havelradweg von Rathenow bis nach Havelberg.

Biolehrerin wusste vom zeichnerischen Talent

Ihr Herz für die Botanik schlägt schon seit ihrer Kindheit. Ihre Biologielehrerin an der Warnauer Schule wusste aber auch um das zeichnerische Talent der jungen Christine. Deshalb bot sie ihr in der 5. Klasse an, Pflanzen für ein Herbarium nicht zu pressen, sondern zu zeichnen. „Den Wunsch, Insekten und Pflanzen zu zeichnen, hatte ich immer schon. Doch ich kam nicht dazu“, berichtet die Schollenerin, dass dieses erst ihr zweites eigenes Kunstprojekt ist. Das erste mit dem „Bauerngarten“ hatte sie im ersten Corona-Jahr umgesetzt. Die Bilder stellte sie im Bilderbuchcafé in Havelberg aus. Die Pandemie war auch Auslöser dafür, dass sie nun das zweite Projekt vollendet hat. Selbst an Corona erkrankt und zu 14 Tagen Quarantäne verdammt, war das der Startschuss für diese besondere Reise entlang des Havelradweges.

26 Werke, mit Feder und Aquarellstiften gezeichnet, zeigen, was an 15 Orten wächst, summt, flattert und krabbelt. Zumeist sind es Schmetterlinge, Libellen und Bienen, die die Bilder zieren. Aber auch Schnecken und Amphibien hat Christine Kowalkowski bei ihren Fahrten zu den einzelnen Orten entdeckt und sie auf den Bildern verewigt. Die detailgenauen Zeichnungen porträtieren die Orte mit ihren Besonderheiten. Der Dom in Havelberg, die Silhouette Schollenes von der Havel aus, Kirche und Backhaus in Warnau, Havelhöfe in Garz – es sind wunderschöne Liebeserklärungen an die Heimatregion der Künstlerin und Naturfreundin.