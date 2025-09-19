Der Norma-Markt in Havelberg wurde umgebaut. In Kürze kann dort wieder eingekauft werden.

Am Norma in Havelberg erledigen Firmen die letzten Arbeiten nach dem Umbau.

Havelberg/wma. - Im Außenbereich des Lebensmittel-Discounters Norma in Havelberg werden die letzten Arbeiten ausgeführt. Das Vordach über dem Eingang wird von Dachdeckern fachgerecht dicht gemacht.

Der Bereich wurde durch die Vergrößerung nach links versetzt, wo einst die Einkaufswagen standen und ein Bäcker ansässig war. Die Wagen stehen jetzt rechts. Im Inneren des Discounters laufen die Arbeiten auf Hochtouren, denn am Montag, 22. September, öffnen sich die Ladentüren um 7 Uhr wieder.