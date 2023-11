Die Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land muss in den kommenden Jahren rigoros sparen, berichtet der Kämmerer dem Bauausschuss. Allein in 2024 droht ein Defizit in Höhe von 2,2 Millionen Euro.

Das Gerätehaus in Klietz - hier bei der Winterfestmachung - soll in den nächsten Jahren mit Hilfe von Fördergeld umfassend umgebaut werden.

Elbe-Havel-Land. - Einen ersten Einblick in den Haushalt der Verbandsgemeinde für das kommende Jahr erhielten die Mitglieder des Bau- und Wirtschaftsausschusses vom Verbandsrat auf ihrer Sitzung am Montag. Kämmerer Michael Sanftleben entschuldigte sich zu Beginn, weil er den Ratsmitgliedern vorab keine Unterlagen zur Verfügung stellen konnte – erst in der Vorwoche war der Etat komplett mit Zahlen unterlegt. Das gestaltetet sich etwas langwieriger als zuvor, da es sich um ein neues Programm handelt, was aber sehr funktional sei, so der Kämmerer.