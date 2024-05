Die in Havelberg gestartete Sternradtour erreichte das Ziel in Sandau. Zusammen mit den anderen Touren wurde das Radlerfest auf dem Kirchberg gefeiert. Unterwegs am Knotenpunkt 99 im Mühlenholz bei Havelberg hatten sich Landrat Patrick Puhlmann und weitere Radler der Gruppe angeschlossen.

Foto: Max Tietze