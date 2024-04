Marian Buhtz auf dem Hochrad, Wolfgang Hellwig vom Kirchturm-Förderverein und Jeanett Czinzoll, Tourismusmanagerin im Elbe-Havel-Land, erwarten viele Gäste in Sandau am Elberadweg. Zusätzlich lockt der Elberadeltag.

Sandau. - Am Sonntag lädt Sandau zum 19. Elberadeltag ein. Um 12 Uhr beginnt das Radlerfest mit Musik, zahlreichen Ständen und guter Laune rund um die Kirche. Dann wird man sicher auch Marian Buhtz aus Sandau mit seinem Hochrad treffen können Das Rad stammt aus dem Jahr 1860. Wolfgang Hellwig vom Kirchturm-Förderverein und Jeanett Czinzoll, Tourismusmanagerin in der Verbandsgemeinde Elbe-Havel-Land, sitzen auf einem Tandem, das Marian Buhtz selbst gebaut hat.

Das Strohrad als Wegweiser zum Fest hatten Stadtarbeiter von Sandau aufgebaut. Aus Arneburg, Havelberg, Schönhausen, Stendal, Tangermünde und Werben führen Sternradtouren nach Sandau. Eine extra Tour für Fahrradfahrer geht von Sandau nach Sandau. Am Nachmittag werden Kirchenführungen und ein Orgelkonzert zu erleben sein. Für Fahrräder und E-Bikes ist ein separater Parkplatz im Pfarrgarten eingerichtet.

Die kleine Stadt an der Elbe ist das ganze Jahr über Zielort für Radler, die auf dem Elberadweg unterwegs sind. Vom wiederaufgebauten Kirchturm bietet sich ein weiter Blick bis hin zur Elbe und weiter. Im Kirchturm wird jedes Jahr eine Sonderausstellung angeboten - in diesem Jahr zum Thema „Altes Handwerk und Gewerke in Sandau“.