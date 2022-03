Engagierter Botaniker und Heimatfreund wird 90 Jahre alt

Havelberg - Über viele Jahre hatte der Botaniker Dr. Wolfgang Fischer beim Havelberger Naturschutzverein – anfangs mit Rolf Paproth, später mit Klaus Heidrich – fachkundig die herbstlichen Pilzexkursionen begleitet. Unter anderem im Havelberger Mühlenholz, im Sandauer Wald und zuletzt in Wöplitz. Sein profundes Wissen beschränkte sich natürlich nicht nur auf Pilze. In der Heftreihe „Untere Havel“ veröffentlichte er zahlreiche Beiträge über Pflanzen der Region – und sogar über seltene Insekten wie den Bienenwolf, den er an der Dommauer entdeckt hatte. Über Flurnamen berichtete er zudem in einem Heft des Heimatvereins Havelberg.