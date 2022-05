Karneval Faschingssaison im Elb-Havel-Land fällt auch dieses Jahr aus

In allen Karnevalshochburgen der Elb-Havel-Region, also in Sandau, Wulkau, Kamern, Schollene und Wust, wird es in diesem Jahr keine Prunksitzungen geben. Jetzt sagten auch die letzten Vereine ihre Veranstaltungen ab.