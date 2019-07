Die erste von zwei Paddeltouren des Jugendzentrums Havelberg ist beendet. Sie führte von Brandenburg nach Havelberg.

Havelberg l Insgesamt 97 Kilometer auf der Havel und dem Hohennauener See lagen hinter den jungen Paddlern, als sie am Sonnabend kurz vor 15 Uhr im Havelberger Winterhafen an Land gingen. Die mit 28 Kilometern längste Etappe der „Buga-2015-Tour“ wurde am zweiten Tag bewältigt, es ging von Kützkow nach Rathenow. In der brandenburgischen Kreisstadt wurde ein Ruhetag eingelegt, wobei die Kinder die Stadt und den Optikpark erkunden konnten.

Auf der vorletzten Etappe am Freitag musste bei Molkenberg eine Zwangspause von anderthalb Stunden eingelegt werden, berichtete Tourenleiter Stefan Kertz. Doch hatten die Wasserwanderer Glück – das Gewitter zog an ihnen vorbei.

Bis auf Wind optimales Wetter

„Ansonsten hatten wir optimales Wetter, lediglich an den ersten beiden Tagen war es etwas windig“, ergänzte Ex-Juze-Leiter Rolf Müller, der es sich nicht nehmen ließ, auch als Ruheständler als Betreuer mitzupaddeln – diesmal eben ehrenamtlich. Eine Potsdamer Paddelgruppe hatte ihre Tour wegen des Windes abgebrochen und war umgedreht – so hatten sie halt Rückenwind.

Bilder Kurz vor 15 Uhr trafen die Paddler, von Strodehne aus kommend, im Winterhafen der Dom- und Hansestadt ein. Sie mussten gegen den Wind anpaddeln, weshalb es etwas...



Matti Schulze aus Warnau. Foto: Ingo Freihorst



Amy und Johanna fanden ihre erste Paddeltour nicht schlecht, aber anstrengend. Foto: Ingo Freihorst



Zur Erinnerung gab es für alle 16 Paddler am letzten Abend auf dem Gahlberg in Strodehne ein bedrucktes Shirt.

Tolles Erlebnis gewesen

„Es war ein tolles Erlebnis, alle sind mit den Aufgaben gewachsen“, blickte Jacqueline Stempin zurück, die erstmals als ehrenamtliche Betreuerin dabei war. Es seien einige Freundschaften entstanden, manche haben sich schon für 2020 verabredet. Ihre Tochter Hannah – ebenfalls Neuling – fand die ersten beiden Tage anstrengend, dann ging es.

Erstmals dabei waren auch Amy aus Klietz und Johanna aus Wulkau. Auch sie fanden das Paddeln anstrengend, das Essen sei gut gewesen – unter anderem gab es Kartoffelsuppe und Spaghetti Bolognese. Matti aus Warnau war mit seinen neun Jahren der Jüngste, die Tour hat ihm sehr gut gefallen, obwohl sie auch anstrengend gewesen war.