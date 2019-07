Die evangelische Jugend brach unter Leitung von Andreas Gierke (links) in Kamern zur Ferienfreizeit nach Schweden auf. Foto: Ingo Freihorst

In Mittelschweden verbringen junge Christen derzeit auf dem Paddelboot ihre Ferien.

Kamern l Allerhand Gepäck­stücke und Verpflegung sammelten sich am Freitagnachmittag auf dem Hof vorm einstigen Kamernschen Pfarrhaus an. Mit vier Kleinbussen und einem Anhänger brachen hier die 34 Teilnehmer der Ferienfreizeit der evangelischen Jugend nach Schweden auf. Eine Woche lang werden sie auf den Gewässern Mittelschwedens paddeln, informierte Gemeindepädagoge Andreas Gierke, welcher diese Freizeit leitet.

Übernachtet wird in Zelten, alles wird an Bord mitgenommen. Auch eine alte Wäschetrommel, in der abends das Feuer entzündet wird. Die Teilnehmer sind 7 bis 14 Jahre alt und kommen aus den Pfarrbereichen Sandau, Schönhausen, Jerichow und Tangerhütte.