Über 250 Menschen aus der Ukraine leben in Havelberg. Stadtwerke und Wohnbau laden alle Einwohner ein, damit sie sich besser kennenlernen.

Festival in Havelberg mit Jobangeboten, Spiel und Spaß

Stadt liegt Integration am Herzen

Havelberg. - Für etliche der über 250 in Havelberg gemeldeten Menschen aus der Ukraine ist die Hansestadt seit gut zwei Jahren ihr neues Zuhause. In Vereinen, Kita und Schule sind sie schon ganz gut integriert, einige auch schon in Unternehmen. Doch das könnten viel mehr sein, wünschen sich sowohl Ukrainer als auch Arbeitgeber. Das Integrationsfestival der Stadtwerke und Wohnbau im Erlebnisbad diente dem besseren Kennenlernen und Knüpfen von Kontakten.